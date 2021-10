MONTEROTONDO – Individuato nuovo gestore, parte la mensa scolastica

Il servizio di refezione scolastica a Monterotondo inizierà lunedì 25 Ottobre per tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Affidato a seguito di procedura di gara per affidamento temporaneo, il servizio sarà gestito da Vivenda Spa ( https://www.lacascina.it/ristorazione/ ), società leader nel settore della ristorazione per scuole di ogni ordine e grado.