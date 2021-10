Al via la festa del Cinema di Roma

Al via oggi, giovedì 14 ottobre, la XVI edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 24 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, Presidente Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via. L’Auditorium Parco della Musica resterà il fulcro dell’evento, con i suoi spazi di proiezione e il red carpet. Come ogni anno – riporta dire.it – la Festa coinvolgerà numerose altre sale e luoghi della Capitale, dal centro alla periferia. Protagonista della prima giornata sarà Jessica Chastain interprete del film di apertura della kermesse e di un incontro con il pubblico.

“THE EYES OF TAMMY FAYE” APRE LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Alle ore 19, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà il film di apertura dell’edizione, ”The Eyes of Tammy Faye” (Gli Occhi di Tammy Faye) diretto da Michael Showalter. Il film, basato su una storia vera, narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, interpretata da Jessica Chastain. Fra gli anni settanta e ottanta, Tammy Faye e il marito Jim Bakker (Andrew Garfield) fondarono il più importante network televisivo religioso statunitense, realizzarono un grande parco divertimenti e raggiunsero il successo grazie al loro messaggio di amore, benevolenza e prosperità. Tammy Faye diventò una leggenda per le sue ciglia, il suo modo di cantare e il suo entusiasmo nell’accogliere persone di ogni estrazione sociale. Nel corso degli anni, tuttavia, irregolarità finanziarie, rivalità e scandali rovesciarono quell’impero multimilionario così accuratamente costruito. Il pubblico potrà assistere al film in replica alle ore 19.30 presso la Sala Petrassi.

Sul red carpet delle ore 18.10 ci sarà Jessica Chastain che nel pomeriggio, alle ore 15, sarà protagonista di un incontro col pubblico. La statunitense, due volte candidata all’Oscar, vincitrice del Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per Zero Dark Thirty, ripercorrerà la sua carriera che l’ha vista recitare per registi come Ridley Scott, Kathryn Bigelow, Terrence Malick e Christopher Nolan.

