Marcellina, Lundini giura di nuovo, sindaco bis

Marcellina convoca il primo consiglio comunale: è stato fissato alle ore 18 di martedì 19 ottobre. Secondo giuramento per Alessandro Lundini, il sindaco uscente che con 47,34 per cento dei voti è stato riconfermato primo cittadino. Durante il consiglio comunale sarà comunicata anche la nuova giunta. Tra i consiglieri di maggioranza che potrebbero ricevere la nomina: Alessandra Danieli (304 voti) assessore uscente alla cultura; Cinzia Cara, vicesindaco uscente (293); Enrico Salvatori finora all’urbanistica e la new entry Simone Paoloni (222). Saranno nominati anche presidente e vicepresidente del Consiglio comunale.

