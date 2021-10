Serie D, prima trasferta sarda per il Real Monterotondo: sfida alla Torres

Quattro giornate, 3 sconfitte e un solo pareggio ottenuto. Finora il bottino è misero per il Real Monterotondo Scalo, formazione eretina fresca di promozione nel campionato di Serie D. I ragazzi di Attilio Gregori proveranno a rifarsi questo weekend contro la Sassari Torres, storica squadra locale dal passato importante. Questa sarà la prima trasferta in Sardegna e quindi fuori regione per lo Scalo. L’ultimo precedente contro una squadra sarda risale al 2019, quando gli eretini si imposero sul Carbonia in Coppa Italia.

di Valerio De Benedetti