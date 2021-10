Tra Tivoli e Guidonia un tesoro da proteggere e valorizzare con un parco

L’associazione Parco dei travertini e delle acque albule, questa mattina, ha chiamato a raccolta studiosi ed associazioni per portare alla ribalta alcuni tesori del territorio poco conosciuti o, per molti, del tutto sconosciuti.

Oggetto dell’incontro che si è tenuto presso l’auditorium della scuola Orazio a Tivoli Terme è stata l’area delle cave e delle sorgenti termali, un territorio dalle molteplici ricchezze illustrate da Zaccaria Mari, archeologo della Soprintendenza, Marco Giardini, della Società Botanica Italiana, Francesco Cerroni ed Edoardo Pulvirenti, dell’Associazione Naturalistica Valle dell’Aniene, Brunella Testi, esperta conoscitrice di quest’area e tra i proponenti del Parco archeologico-ambientale. A loro si sono aggiunte Valentina Flavia ed Elena Paudice dell’associazione Parco dei travertini e delle acque albule.

IL PARCO

Nel territorio descritto dagli esperti ci sono una molteplicità di reperti archeologici e habitat naturalistici da tutelare e valorizzare con un parco. Il convegno di Tivoli Terme rappresenta proprio una tappa del percorso che l’associazione Parco dei travertini e delle acque albule vuole portare avanti per tutelare l’area che va dal fiume Aniene alle cave di travertino.

IL PUBBLICO

Nonostante fosse un incontro tecnico c’è stata comunque una discreta cornice di pubblico. Oltre una cinquantina di persone si sono ritrovate nell’auditorium della scuola Orazio per ascoltare questo progetto. Spettatori interessati anche diversi esponenti politici tiburtini, di opposizione, e guidoniani, di maggioranza, che non si sono lasciati scappare l’occasione di ascoltare un progetto che, qualora andasse in porto, potrebbe rappresentare un’opportunità per Tivoli e Guidonia Montecelio. Pur rimasti nelle seconde file consiglieri comunali, esponenti civici e non, anno seguito con attenzione il dibattito.