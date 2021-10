Equity Crowdfunding, Lazio Innova promuove un incontro di formazione

Giovedì 21 ottobre, ore 16.30, Lazio Innova ha organizzato un webinar per spiegare il funzionamento dell’Equity Crowdfunding attraverso l’illustrazione dei principali strumenti e delle tecniche necessarie alla creazione di una campagna di successo. Verranno presentati dei casi pratici che hanno raggiunto i loro obbiettivi e verranno analizzate le azioni che ne hanno permesso il loro raggiungimento.

In cattedra ci sarà Matteo Masserdotti, CEO & Founder Two Hundred, imprenditore, appassionato di IoT, sharing economy, crowd economy, fintech. Two Hundred gestisce un portale di equity crowdfunding (https://200crowd.com/) nel quale le opportunità di investimento vengono selezionate attraverso un processo attento e trasparente. Grazie ad un algoritmo proprietario e l’analisi del loro team, valutano decine di parametri qualitativi e quantitativi per rendere il processo trasparente ed efficace.

Intervengono:

Roberto Giuliani – Coordinatore Spazio Attivo Roma Tecnopolo

Andrea Cosentino – Tutor d’impresa Spazio Attivo Roma Tecnopolo

Per partecipare all’incontro info sul sito lazioinnova.it.