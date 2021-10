Caldarroste a San Polo

A San Polo dei Cavalieri, domenica, appuntamento con la decima edizione di San Polo Da Gustare. un’intera giornata all’insegna dei sapori e dei profumi autunnali. Per l’occasione il castello Orsini Cesi, su prenotazione, sarà aperto per le visite guidate. Alle ore 10 apriranno gli stands gastronomici e di artigianato. Si terrà, poi, la mostra nello storico borgo e lo spettacolo di magia. Per il pranzo ogni ristorante del paese proporrà per l’occasione un menu speciale. Dal primo pomeriggio musica spettacoli e cottura delle caldarroste.

