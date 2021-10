Marcellina saluta Diana, morta a 21 anni

Marcellina, in lutto, piange la morte di Diana, una giovane di 21 anni, di nazionalità romena che viveva da tempo in paese con la famiglia. ”La malattia è stata più forte della voglia di vivere di Diana”, dicono in lacrime i vicini. I funerali di Diana, si svolgeranno oggi 20 ottobre alle ore 15 nella Chiesa Ortodossa di Marcellina, sotto la Piazza Cesare Battisti.

Leontina Ionescu, riferimento della comunità romena di Marcellina, ha scritto un post su Facebook: “La Comunità Romena di Marcellina, ha perso una giovane e bella ragazza di nome Diana di soli 21 anni. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno chiamata (cittadini Italiani e Romeni) per chiedere se possono aiutare in qualche modo la famiglia di questa bellissima ragazza. Vi posso far sapere che, al negozio di alimentari (di fronte alla Farmacia Rossetti), troverete un bussolotto, dove potete lasciare una piccola offerta, che poi, sarà consegnata alla famiglia. Buon viaggio piccolo angelo. Un abbraccio immenso alla tua famiglia”.