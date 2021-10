Casali – Al via al rifacimento del manto stradale

Al via ai lavori per rifacimento del manto stradale su Via Nomentana a Casali tratto compreso tra Vigna Santucci e Via Firenze, tra oggi mercoledì 20 ottobre e domani giovedì 21 ottobre dalle ore 9:00 fino al termine dei lavori, potrebbero verificarsi dei disagi al traffico veicolare.

Nel tratto interessato dai lavori verrà infatti adottato il senso unico alternato con conseguente restringimento della carreggiata. Permarrà per tutta la durata dei lavori il divieto di sosta da ambo i lati.