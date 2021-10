Votano tutti, dalla Lega al Pd

In Consiglio dei ministri approvato il Documento programmatico di bilancio

Preso in esame il Documento programmatico di bilancio in vista della manovra. Si tratta dell’inizio dei grandi lavori per arrivare all’approvazione della finanziaria. Presenti il ministro dell’Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i capi delegazione coi responsabili della loro linea economica dei Cinque Stelle, Pd, Lega, Fi, Iv, Liberi e Uguali.

Si profila una manovra da ventitre miliardi pari all’1,2% di Pil. Di questi, al fine del taglio delle tasse ne saranno distribuiti otto. Sul tema pensione, come già annunciato, si prospetta l’approvazione di Quota 102-104. Premiato invece il reddito di cittadinanza con un miliardo in più. Entro la prossima settimana si prevede l’esame da parte di ogni ministro e la sua riproposizione a Palazzo Chigi.