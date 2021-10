Auguri Guidonia!

Il 21 ottobre 1937 da qui vi è stata l’unione tra il nuovo e l’antico ovvero la città in costruzione con il nucleo storico di Montecelio. Da questo ammirevole esempio viene il monito per agire sempre nel senso dell’eccellenza e del primato. Un Anniversario significa rispettare i luoghi simbolici, estenderli in ogni angolo della Città per essere al centro di una rinascita della nostra Guidonia Montecelio