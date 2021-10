Castelnuovo di Porto – Svolta per il consorzio “Le Terrazze”

trade, aree verdi, parcheggi, fognature, impianto idrico, ed illuminazione. Nominato dunque il commissario straordinario Ing. Enrico Bentivoglio ed avrà il potere di sostituirsi a Roma Capitale per dare attuazione alle opere di urbanizzazione ferme ormai da 24 anni.

L’ingegner Enrico Bentivoglio, è anche provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna, per il Comune di Castelnuovo di Porto dovrà dare immediata attuazione proprio alla vecchia convenzione urbanistica.