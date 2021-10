Capena – Formazione, Porta Futuro Lazio da il via a una serie di seminari gratuiti

2 Novembre 2021 – “Laboratorio Linkedin” – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (Seminario in Presenza posti disponibili in aula nr. 10)

LinkedIn è la rete professionale web più grande al mondo con più di 740 milioni di membri in oltre 200 Paesi. Questo strumento mette in relazione fra loro portatori di competenze e facilita sinergie e collaborazioni anche interdisciplinari. I partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio informatico esperienziale che ha l’obiettivo di offrire una panoramica dettagliata del funzionamento di LinkedIn e degli strumenti per utilizzarlo al meglio.

Dopo aver costruito il proprio profilo, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere tutte le funzionalità del social, mettere in atto adeguate strategie per massimizzare il potenziale e sviluppare una “cassetta degli attrezzi” mirata all’individuazione di opportunità lavorative in linea con il proprio profilo professionale. Verranno inoltre mostrate le tecniche per fare rete e partecipare attività ai gruppi di interesse.

11 Novembre 2021 – “Come gestire il colloquio di selezione” – dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (Seminario in Presenza posti disponibili in aula nr. 10)

Nell’ambito del seminario verranno illustrate ai partecipanti le modalità per aumentare la propria capacità di affrontare efficacemente un colloquio di lavoro, a partire dal riconoscersi come “parte attiva” nel processo di selezione.

Verranno esaminate le diverse fasi del colloquio di selezione e i cittadini saranno invitati a prendere attivamente parte al processo formativo attraverso esercitazioni strutturate.

Nel corso del seminario saranno inoltre forniti suggerimenti utili per prepararsi e per gestire un colloquio di lavoro effettuando anche delle brevi simulazioni.

18 Novembre 2021 – “Affrontare le prove di selezione” – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (Seminario in Presenza posti disponibili in aula nr. 10) –

Il percorso è articolato secondo la seguente struttura:

Il CV e la lettera di autopresentazione: metodi e suggerimenti

Come preparare il colloquio di selezione:

essere informati sulla azienda e sulla posizione

come curare il look e condizionamenti esterni

Esercitazione pratica: simulazione del colloquio di selezione

Essere efficaci e sintetici in un’autopresentazione:

evidenziare le proprie esperienze curriculari: lo storytelling del proprio cv

come presentare un Cv efficace

evidenziare i propri punti di forza e «disinnescare» i punti di debolezza

Affrontare il colloquio individuale:

essere situazionali e flessibili gestione dell’emotività esprimere la propria motivazione



25 Novembre 2021 – “PNL Programmazione Neurolinguistica” – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (Seminario ON LINE)

La PNL è definita come “il manuale d’istruzioni della tua mente” poiché permette di capire come funzioniamo e come funzionano le persone.

Il corso vuole sollecitare le competenze e gli strumenti per diventare protagonista della realtà che ci circonda e con a quale dobbiamo necessariamente relazionarci. Il corso affronterà i temi della crescita personale, della comunicazione efficace e introdurrà agli strumenti e alle prime tecniche della PNL per sviluppare il proprio potenziale.

Contenuti:

Comunicare in modo efficace

Entrare facilmente in sintonia con gli altri

Definire gli obiettivi e trasformarli in risultati

Risolvere conflitti interiori ed acquisire strategie di successo

Migliorare la qualità e l’efficacia della vita privata e professionali

30 Novembre 2021 – “La comunicazione nei social e la Privacy” – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (Seminario in Presenza posti disponibili in aula nr. 10)

07 Dicembre 2021 – “Impresa Donna” – dalle ore 10:00 alle ore 14:00 (Seminario ON LINE)

Porta Futuro Lazio, in collaborazione con FormaCamera, organizza il webinar “Impresa e Donna”.

Con la legge di Bilancio 2021 si introduce un ricco pacchetto di misure per incentivare l’imprenditoria femminile. Dal Fondo per il venture capital a sostegno di progetti ad elevata innovazione tecnologica al Fondo impresa femminile.

L’obiettivo del workshop è quello di valorizzare e sostenere le attività imprenditoriali delle donne sul territorio attraverso l’utilizzo dei fondi della finanza agevolata a loro destinati, sensibilizzando all’utilizzo degli strumenti destinati all’imprenditoria femminile al fine della presentazione del progetto imprenditoriale da realizzare

14 Dicembre 2021 – “Il video Curriculum” – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (Seminario ON LINE)

Nato negli Stati Uniti sta avendo grande successo in Italia, parliamo del Video Curriculum. Uno strumento innovativo ed efficace che consente ai candidati di farsi conoscere in pochi secondi dalle aziende ed attirare l’attenzione dei recruiter.

I punti chiave da evidenziare quando si realizza un video curriculum sono essenzialmente: le capacità comunicative e la conferma di specifiche competenze.

Il seminario offre l’opportunità di apprendere tecniche e strumenti base per creare in modo semplice ed economico un video curriculum.

Verrà illustrato come poter realizzare un video curriculum, trucchi e strategie per potersi presentare al meglio valorizzando la propria professionalità.

20 Dicembre 2021 – “Come avviare un’impresa” – dalle ore 10:00 alle ore 14:00 (Seminario ON LINE)

Trasformare un sogno in un’idea imprenditoriale richiede conoscenze adeguate soprattutto nella fase di start-up d’impresa.

Per rilanciare il sistema produttivo nazionale si conta molto sulle start up incoraggiandone la nascita e lo sviluppo.

Il tasso di mortalità delle giovani imprese è, tuttavia, molto alto. Per garantire il successo di una giovane impresa serve una buona idea insieme ad adeguate capacità imprenditoriali.

Questo workshop fornisce le informazioni su come avviare un’impresa e come reperire i mezzi finanziari per avviarla.

Un workshop pensato per aiutare a non commettere gli errori più comuni in fase di dell’avviamento di una start-up.

