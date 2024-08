REGIONE LAZIO, semplificazione urbanistica: Grasselli spiega le modifiche

La Giunta regionale del Lazio ha adottato la proposta di legge “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.

“Questa misura – spiega Micol Grasselli, la consigliera regionale di Fonte Nuova e membro della Commissione urbanistica della Regione Lazio– prevede varie modifiche di leggi regionali già esistenti in termini di semplificazione urbanistica, un provvedimento importante che presto vedrà l’avviamento del suo iter in Commissione.

In zona agricola -prosegue Grasselli, spiegando nel dettaglio le modifiche normative- sarà consentita la realizzazione di opere pertinenziali, quali tettoie, balconi, porticati e la costruzione di piscine interrate o prefabbricate. Sempre in zona agricola sarà consentita la realizzazione fino ad un massimo di 4 box di 12mq ciascuno, per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare e non costituenti allevamento zootecnico, a condizione che tali strutture siano rimovibili”, aggiunge la consigliera.

Non solo zone agricole

Ma ad interessare le modifiche normative non sono solo le zone agricole perché nelle intenzioni del legislatore un occhio di riguardo è dedicato anche all’attenzione nei confronti di famiglie ed imprese.

A riguardo spiega ancora Grasselli: “Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con aumenti di volumetria variabili e cambi di destinazione d’uso ai fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti anche nelle zone individuate come insediamenti storici. Azioni che mettono la nostra Regione in linea con le manovre del Governo, rendendo più snelle ed accessibili le procedure”, conclude.