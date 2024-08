LAZIO – Comuni montani, incentivi per gli under 35

La Giunta regionale ha approvato una delibera che affida a Lazio Innova S.p.A. la gestione dell’avviso pubblico che stanzia quasi 5 milioni di euro di fondi FOSMIT (Fondi per lo Sviluppo delle Montagne) destinati a giovani under 35 che svolgano, o che intendano avviare, attività economiche nei Comuni totalmente montani. L’intrevento interesserà 175 comuni del Lazio, compresi i comuni montani della Valle dell’Aniene.

“Si tratta di una misura innovativa – sottolinea l’assessora al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti Locali e all’Università, Luisa Regimenti, – che ora, dopo il parere positivo del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, sta per diventare realtà. Con il bando intendiamo offrire sostegno a start up o all’implementazione strutturale di attività economiche già esistenti, valorizzando gli insediamenti di cittadini neo-residenti orientati all’avvio di attività economiche e artigianali coerenti con il tessuto produttivo del territorio di riferimento”.

“Il nostro obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento della montagna, un fenomeno in corso da decenni e che purtroppo interessa anche la nostra regione con gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali, dalla perdita dell’identità culturale all’abbandono di attività come allevamento, agricoltura e turismo, con i rischi ambientali che questo comporta”, spiega l’assessore Regimenti.

“Questo intervento, che interesserà 175 Comuni del Lazio in tutte le Province, si unisce agli incentivi alla residenzialità per i piccolissimi Comuni sotto i 2mila abitanti e alle risorse per riqualificare gli edifici pubblici dei piccoli Comuni: un pacchetto di misure che vuole risollevare le aree interne del Lazio e farle diventare protagoniste di una nuova stagione di rilancio”, conclude l’assessore Regimenti.