Gualtieri-Zingaretti, il primo incontro

Appena eletto ed entrato in Campidoglio il nuovo sindaco di Roma ha fatto la sola cosa che conta: incontrare il presidente della Regione Lazio. L’incontro è stato di quelli ufficiali, nella Aula Giulio Cesare, dove si convoca il Consiglio comunale. Il tema della ripartenza deve avere un’eco con il Pnrr e non ci sarà attività amministrativa della metropoli se non saranno garantiti progetti, lavori e finanziamenti.

In questi casi si trovano sempre parole importanti che evidenziano l’attuale debolezza e la prospettiva di forza a cui si anela. È stato infatti detto che sarà realizzato un grande patto per Roma.

Le prime emergenze individuate e dichiarate sono quelle del Tevere, della mobilità, del sostegno alle imprese, ma soprattutto le funzioni amministrative di Roma Capitale. Quello che si chiede, sostanzialmente, è un maggiore margine di agevolezza nell’amministrazione della città. Ma è anche vero che deve riguardare non solo la città in sé ma anche la cintura dell’area al di là del raccordo anulare.