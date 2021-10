La band dietro i successi di Bud Spencer e Terence Hill

Botte, sorrisi, capriole e tante risate accompagnano le celebri scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill. Le scene che tutti noi ricordiamo sono state spesso accompagnate dalle note del gruppo musicale Oliver Onions, formato dai fratelli Guido e Maurizio. Il duo talvolta ha siglato le proprie opere con il nome di Guido & Maurizio De Angelis, M&G Orchestra, Dilly Dilly e diversi altri. Ricordiamo Più forte ragazzi! (colonna sonora per la quale conquistano il Nastro d’argento); Dune Buggy, per il film Altrimenti ci arrabbiamo! Anche gli angeli mangiano fagioli, con Bud Spencer e Giuliano Gemma, Bulldozer, Sheriff e Fantasy. Dalla seconda metà degli anni ottanta la loro attività si dirada gradualmente fino a cessare, per poi riprendere saltuariamente all’inizio degli anni duemila. Nel novembre 2007 tengono il primo concerto dopo 25 anni al Lucca Comics Festival e ritornano in attività.

