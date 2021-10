Monterotondo ricorda la battaglia del Generale

Come trazione Monterotondo ricorda la celebre vittoria ottenuta da Giuseppe Garibaldi fra il 25 e il 26 ottobre del 1867, contro le truppe schierate dallo Stato Pontificio per difendere Roma. Il programma, per il 154° Anniversario della Battaglia Risorgimentale di Monterotondo organizzato dalla locale Amministrazione è molto ricco.

Programma del 25 ottobre

16.30 – Raduno del Corteo presso il “Parco Cento Passi – Peppino Impastato”

17.00- Deposizione della corona al monumento ai Caduti della Campagna dell’Afro Romano per la Liberazione di Roma Capitale.

17.30- Sala Consiliare “Peter Benenson” di Palazzo Orsini.

Parteciperanno all’evento Marianna Valentini (assessore alla cultura), mauro Alessandri (assessore regionale), Edgardo Prospeti, Enrico Angelanni e Gianfranco Paris presidente della Federazioni delle Sezioni dell’Italia Centrale della ANVRG.

E’ in programma un riconoscimento alla memoria di Francesco Guidotti già presidente ANVRG.

FGI