Brutto incidente oggi pomeriggio intorno alle ore 14 in via dell’Unione altezza piscina a Monterotondo a causa di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra una moto e una macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo per i rilievi del caso e la viabilità. Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale con una caviglia rotta.

Condividi l'articolo: