Roma blindata per il G20 in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Dopo le violenze che si sono verificate al termine della manifestazione No Green Pass in piazza del Popolo due settimane fa, la capitale attende con apprensione l’arrivo dei leader mondiali per il vertice, tra strade chiuse e divieti.

Blindata in particolare l’area dell’Eur in prossimità del centro congressi La Nuvola, che ospiterà le riunioni di lavoro, mentre al Palazzo dei Congressi sarà allestito il Media Center. Le due strutture saranno collegate con una navetta riservata soltanto agli operatori accreditati. Il resto dell’area sarà interdetta al traffico per garantire la sicurezza dei Grandi del mondo.

Occhi puntati anche sulla zona di Villa Pamphilij dove è prevista una colazione nella giornata di sabato e quella che dalla stazione Termini arriva alle Terme di Diocleziano, che ospiterà un evento. Sorvegliati speciali, ovviamente, gli edifici delle istituzioni: massima attenzione su Palazzo Chigi e dintorni, fino a piazza Barberini e via Veneto, la zona del Vaticano e quella del Quirinale dove è previsto il ricevimento serale.