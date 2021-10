Monterotondo, Un workshop per inventare la città

Laboratorio di urbanismo tattico a Monterotondo. Dal 9 all’11 dicembre, presso gli spazi esterni della Biblioteca Comunale Angelani, l’associazione giovanile PAESARTE – APS organizza un workshop gratuito di autocostruzione rivolto a 15 giovani tra i 18 e 35 anni. Tre giorni di laboratori che hanno l’obiettivo di realizzare uno spazio pubblico all’esterno della biblioteca. L’area sarà realizzata con materiali naturali e comprenderà una pedana accessibile, delle sedute per la sosta e lo studio all’aperto e l’inserimento di specie vegetazionali.

I partecipanti saranno seguiti da un team composto da paesaggisti, architetti e videomaker, che avrà il compito di accompagnare i partecipanti nella realizzazione e installazione del BIBLIOparklet.

Ogni ragazza e ragazzo partecipante potrà sperimentare in prima persona tecniche costruttive utili alla realizzazione di arredi urbani per gli spazi pubblici: assemblaggio, pittura, installazione, messa a dimora di alberature e arbusti.

Il workshop porterà a immaginare nuovi luoghi di incontro e condivisione, a partire proprio dal parcheggio della biblioteca: da anonimo spazio dedicato al posteggio delle automobili, a luogo di aggregazione giovanile e produzione culturale. Per info.

info@paesarte.it www.biblioparklet.it