Coppa Italia Eccellenza, la Tivoli vola in semifinale: steso l’Anzio

Una Tivoli incontenibile, che fra campionato e coppa mette in cascina la decima vittoria consecutiva in dieci gare disputate. Soprattutto, con la vittoria sul campo dell’Anzio ottenuta mercoledì, i ragazzi di Pascucci approdano in semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato importante che pone i tiburtini tra le favorite per la vittoria finale. A decidere la sfida con l’Anzio le reti di Danieli (gol viziato dalla deviazione di Martinelli), e il raddoppio nella seconda frazione di Fè. La Tivoli avanza spedita verso la conquista dei suoi obiettivi stagionali.

Condividi l'articolo: