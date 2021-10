Castelnuovo di Porto – Mensa scolastica, arriva il menù autunnale

A Castelnuovo di Porto, è stato avviato il nuovo servizio di mensa scolastica con nuovi menù biologici e a km zero. Ma tante altre sono le novità introdotte, ad esempio, si dirà addio alla plastica, infatti i piatti usa e getta sono verranno sostituiti con stoviglie lavabili riutilizzabili, verranno inseriti alimenti a filiera corta, del commercio equo e solidale, biologici ed anche di produttori locali. Articolazione più ampia del menù basata sulla stagionalità dei prodotti, con una rotazione su 9 settimane per ciascuna stagione, al fine di garantire un’ampia varietà di offerta alimentare, differenziata anche per utenza (infanzia e primaria).