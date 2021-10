Regione Lazio, il consigliere No Green pass messo fuori dall’ufficio

Il consigliere regionale ‘no pass’ Davide Barillari ha annunciato sul suo blog che ha terminato la sua attività istituzionale al Consiglio Regionale del Lazio. “Mi hanno buttato fuori dal mio ufficio, perché non ho il greenpass, e mi negano anche il diritto a partecipare in videoconferenza alle sedute d’Aula e delle Commissioni”.

