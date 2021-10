Guadagnolo: interrogazione alla Pisana per sollecitare il trasferimento delle antenne

Delocalizzazione immediata delle antenne di Guadagnolo. Con una interrogazione alla Giunta il consigliere regionale Fabio Capolei, vicepresidente della commissione Sanità, ha sollecitato la Pisana a intervenire al più presto per sbloccare il trasferimento delle antenne piazzate da oltre trent’anni in paese alla radura di Coste Calle, un’area distante dalle abitazioni che comunque garantirebbe la medesima copertura di segnale. “Un intervento atteso che i cittadini si aspettano da decenni”.

Un progetto, in realtà, già avviato e finanziato dalla Regione Lazio. La Pisana infatti ha messo a disposizione 460 mila euro proprio per il trasferimento, la bonifica e la riqualificazione del territorio. Si attende però la fissazione della Conferenza dei servizi e la data per l’inizio dei lavori.

