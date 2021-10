Tivoli, Centri anziani chiusi o malmessi, “stop all’inerzia dell’amministrazione”

Il centro anziani di Tivoli centro chiuso, quello di Villa Adriana malmesso, e quasi tutti i centri del territorio – che sono cinque – affidati a una gestione scaduta. A denunciare la situazione dei centri anziani di Tivoli i consiglieri comunali di “Tivoli partecipa” Nello De Santis e Alessandra Fidanza che con una interrogazione all’assessore competente, Maria Luisa Cappelli, hanno chiesto un “intervento immediato dell’amministrazione”. “E’ ora di dire stop all’inerzia”, il sollecito dei deu consiglieri comunali, “In alcuni centri le strutture sono senza manutenzione o chiuse. Le linee guida regionali per la riorganizzazione dei centri non sono state recepite. I Comitati di gestione di alcuni centri sono scaduti e non rinnovati”. “Tivoli partecipa”, aggiungono i consiglieri, “ritiene che occorra piuttosto valorizzare i centri anziani. Il ruolo svolto sul territorio è fondamentale per favorire la partecipazione sociale degli anziani”.

Condividi l'articolo: