E’ l’opera pubblica più chiacchierata di Guidonia Montecelio. Anche perché tra ideazione, progettazione, realizzazione e inaugurazione sono trascorsi oltre vent’anni e ben cinque amministrazioni comunali di colori diversi. Oggi il Polisportivo al Bivio di Guidonia è pronto per essere utilizzato dalle società sportive e dai cittadini.

Sabato 30 ottobre l’amministrazione Barbet ha pubblicato un avviso esplorativo per la gestione temporanea della palestra a seguito della proposta della “Atlante Eurobasket Roma”, società sportiva dilettantistica di Serie A2 che attualmente sta disputando il sesto campionato consecutivo nella seconda lega nazionale di pallacanestro a Veroli e intende proseguirlo proprio nell’impianto del Palazzetto dello Sport guidoniano costato sei milioni e mezzo di euro. La società aveva richiesto un affidamento diretto e per settimane nella giunta giallo-rossa c’è stato un braccio di ferro tra la corrente Pd intenzionata a pubblicare una manifestazione d’interesse e la componente 5 Stelle che punta ad aprire l’impianto sportivo già a novembre.

L’avviso esplorativo pubblicato sabato è un “copia e incolla” della manifestazione spontanea di interesse della società del presidente Armando Buonamici. Gestione della sola palestra per dieci mesi, fino al termine della stagione sportiva 2021-2022 previsto per il 30 agosto del prossimo anno pagando un importo totale di 20 mila euro. Duemila euro al mese in dieci comode rate consecutive a partire dal 30 novembre per svolgere un allenamento settimanale e la partita casalinga di campionato. Come nella proposta di “Atlante Eurobasket Roma”, la società che risponderà all’avviso deve rimborsare al Comune le spese sostenute per le utenze di elettricità, gas e acqua dal momento della consegna fino alla scadenza del contratto.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 9 novembre, ma al momento – a meno di un’offerta migliore – pare scontata l’assegnazione al club di A2 sponsorizzato con 50 mila euro l’anno da “Eur Spa”, azienda pubblica di proprietà per il 90% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il restante 10% di Roma Capitale.

Tiburno ha interpellato le società locali di pallacanestro, “Basket Guidonia, “Basket Colle Fiorito” e “Guidonia BasketBall Academy”, oltre a “Basket Colleverde” e “Vivivillalba”.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA DOMANI, MARTEDI’ 2 NOVEMBRE