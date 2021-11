MENTANA – L’importante pergamena garibaldina era finita in un bar e adesso non si trova più

Trentaquattro anni fa ha donato un’importante pergamena garibaldina al Museo, ma nel 2018 l’ha trovata affissa sui muri di un bar di Mentana e adesso non si sa più che fine abbia fatto. Fulvio Crocenzi, presidente dell’associazione nazionale Giuseppe Garibaldi di Roma, è deciso ad andare fino in fondo a questa storia e si dice pronto a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri a cui ha già segnalato la cosa in passato. L’ultima raccomandata inviata al Museo Garibaldino (Mu.Ga.) è dello scorso 29 settembre.

IL SERVIZIO COMPLETO SU TIBURNO IN EDICOLA DA MARTEDI’ 2 NOVEMBRE