Villalba – Apre il punto di ascolto contro la violenza di genere

Sarà inaugurato sabato 6 novembre alle 16:00 presso la Pubblica Assistenza Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali (P.A.A.V.V.I.S.) di via Calabria 8 a Villalba il punto di ascolto contro la violenza di genere.

Si tratta di un’iniziativa generata da PA AVVIS ed “il Laboratorio del Possibile”, realizzata per contribuire in modo efficace a rispondere alla cittadinanza su temi importanti – anche se delicati e di difficile approccio – come quelli della violenza sulle donne, minori, uomini, categorie fragili e comunque di genere.

Come nasce il punto

Nello svolgere servizi legati alla pandemia (consegna farmaci a domicilio, distribuzione generi alimentari, servizi socio-sanitari) i volontari sono entrati in contatto diretto con casi evidenti di violenza domestica, psicologica, di genere o assistita. La riflessione all’interno della P.A. A.V.V.I.S ha portato alla ricerca di partner di rete capaci di formare operatori. Quali appunto “il Laboratorio del Possibile” da tempo portatore di un’esperienza pluriennale sull’argomento specifico. Tutti i volontari che presidieranno il punto di ascolto sono già formati sulle tematiche connesse alla violenza di genere e sulla rete di servizi utili per supportare in maniera gratuita chiunque si trovi in condizioni di vulnerabilità Il punto di ascolto quindi non contrasta i centri antiviolenza esistenti, ma offre un’alternativa per un più facile approccio alle strutture; con la stessa garanzia dell’anonimato. Naturalmente, in caso di necessità, gli utenti saranno accompagnati ai servizi sul territorio.

L’Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali

La Pubblica Assistenza A.V.V.I.S. – Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali – si è formalmente costituita il 12 giugno ed opera senza alcun fine di lucro, perseguendo finalità di solidarietà sociale. L’Associazione aderisce all’A.N.P.AS. – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Svolge, autonomamente o in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, attività quali: _ Servizi sociali e assistenziali rivolti ad utenti anziani, “diversamente abili”, emarginati _ Assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive -Trasporto infermi; – Attività di messa alla prova per detenuti sottoposti a sorveglianza, in collaborazione con i Servizi Sociali istituzionali (Tribunali e Forze dell’Ordine). AVVIS promuove la sensibilizzazione della cittadinanza verso aspetti e tematiche socio-sanitarie, effettua corsi di Primo Soccorso per tutti i cittadini

Il Laboratorio del Possibile è un’associazione che si occupa di violenza di genere mediante la rieducazione dei sentimenti. Le donne che si rivolgono all’ associazione, trovano assistenza psicologica, legale e pedagogica, che le accompagnerà durante tutto il loro percorso utile per uscire dalla spirale violenta dei maltrattanti. All’interno della nostra struttura è stato creato uno sportello di ascolto e accoglienza per le dipendenze, poiché la violenza di genere spesso crea anche dipendenza affettiva. L’Associazione è membro del MIUR e fa parte dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno della discriminazione. Inoltre è centro formativo per i tirocinanti delle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Roma 3. E’ presente nelle scuole con sportelli di ascolto e corsi di formazione per docenti e genitori.