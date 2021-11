Grande successo alla 7/a Edizione della GF La Medievale

L’evento

Una due giorni che ha visto correre agonisti ed amatori, oltre 550 ciclisti nel piccolo paese di San Polo dei Cavalieri, hanno partecipato nelle cronoscalate in programma lo scorso weekend, che ha visto ciclisti amatori e non cimentarsi nell’impegnativo percorso di Monte Morra.

Nella giornata seguente gli amatori si sono cimentati nel percorso di 100 km con un dislivello di 1500 mt. Il panorama l’ha fatto da padrone infatti, la partenza da Tivoli nei pressi di Villa Gregoriana ha lasciato i partecipanti a bocca aperta, che durante il percorso hanno potuto ammirare le cascate e il tempio della Sibilla. Oltre 300 ciclisti hanno colorato la sabina romana e hanno dato vita ad una gara di grande livello.

La gara maschile

Alfredo Balloni è stato il vincitore nella gara maschile, dopo un forcing imperioso sullo strappo di Santa Balbina (1,500 km con tratti al 15% n.d.r), ha staccato gli avversari arrivando da solo davanti all’ex prof Marco Bernardinetti e il filippino Cabreros.

La gara femminile

Tra le donne, la vittoria è stata aggiudicata da Romina De Angelis arrivata davanti a Velicu Andreea Mihaela e Fico Veronica.

Campionato Nazionale Aeronautica Militare

La gara valevole come Campionato Nazionale Aeronautica Militare ha visto transitare primo tra gli aeronautici, Paolo Benedetti, mentre il Team Polisportiva Aeronautica si aggiudica il premio come numero di partecipanti.

Malagesi pensa già all’edizione 2022

E’ stata una due giorni impegnativa – ha commentato il Presidente dell’ ASD Ciclismo Lazio, Team organizzatore Malagesi Guerrino – ma i tantissimi complimenti ricevuti da tutti ci hanno ripagato dei nostri sforzi. Apprezzatissimi da tutto lo staff i complimenti dell’Ex professionista Massimiliano Lelli, 26 gare vinte tra i prof e un terzo posto al Giro d’Italia che oltre ad onorare la due giorni, ha apprezzato moltissimo la formula amatori ed agonisti. Adesso pensiamo già all’edizione 2022 che riporteremo nel mese di settembre. Valuteremo nei prossimi giorni meglio il calendario e decideremo. Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor We Love your Bike di Renato Sabbini, la Depavision Centri Ottici di Enrico De Luca, il Centro Commerciale Tiburtino rappresentato in gara anche dall’ amico Antonio Tiberi, in responsabile IGD e tutti gli altri che hanno dato il loro apporto alla manifestazione. Ringrazio l’amministrazione Comunale di San Polo dei Cavalieri con il Sindaco Mozzetta e quella di Tivoli rappresentata dal Sindaco Proietti, le polizie locali, le forze dell’ ordine e tutti i volontari lungo il percorso. Appuntamento al 2022’

