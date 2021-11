Fonte Nuova, allagamenti e chiusini saltati

Allagamenti a Fonte Nuova. La Protezione civile su segnalazione della Soup la scorsa notte è intervenuta prima in via Boccaccio per verificare un allagamento e poi in via Fonte Lagrimosa dove era saltato un tombino. Nel secondo intervento i volontari della Protezione civile hanno potuto solo mettere in sicurezza il tratto perché il chiusino era sprofondato all’interno. La strada quindi è stata parzialmente chiusa. La Protezione civile raccomanda massima attenzione.

