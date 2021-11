1° CATEGORIA – Castelnuovese, sognare si può! Tris al Cesano

Ottima prestazione dei ragazzi di mister Floccari, che nel primo tempo gestiscono il match senza concedere praticamente nulla agli avversari, poi tra il finale della prima frazione e l’inizio del secondo tempo chiudono la partita portandosi in vantaggio di tre reti.

Primo Tempo

Prima frazione di gioco che regala pochissime emozioni: le due squadre partono con il freno a mano tirato e si limitano ad allontanare i pericoli dalla propria area cercando di non concedere iniziative pericolose all’avversario. Si lotta molto a centrocampo: sono infatti numerosi i contrasti aerei e di gioco ed il match è conseguenzialmente molto spezzettato a causa dei continui (ma giusti) fischi del direttore di gara. Per vedere la prima conclusione degna di nota bisogna aspettare il 25’pt quando Marchetti riceve palla sul vertice dell’area di rigore e calcia senza inquadrare lo specchio. Tre minuti dopo ci prova Santini, che sarà poi l’uomo partita, ma la sua prima conclusione sfiora solamente l’incrocio dei pali. La Castelnuovese prende coraggio ed al 35’pt è Podda a cercare la rete con un tentativo da fuori area che viene bloccato in due tempi da Castagnoli. Il gol del meritato vantaggio arriva a tre minuti dalla fine della prima frazione: è bravo Di Marco a ricevere palla spalle alla porta, girarsi e calciare; il tiro non sembra particolarmente potente, ma prende in controtempo Castagnoli e finisce in rete. Dopo un minuto di recupero, le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Secondo Tempo

Sull’onda dell’entusiasmo, i ragazzi di mister Floccari tornano in campo più decisi e trovano il gol appena due minuti dopo l’inizio della ripresa: azione manovrata che porta Sansoni ad infilare un assist delizioso per Santini; il n°7 di giornata rimane freddo davanti al portiere avversario e d’interno destro piazza la conclusione che vale la rete del 2-0. I biancoverdi continuano a rendersi pericolosi: al 7’st ancora Santini cerca l’eurogol in spaccata sul un bel lancio dalla destra di Carrozzini ma il pallone resta in area e viene bloccato da Castagnoli. Al 10’st è lo stesso Carrozzini ad andare alla conclusione da posizione defilata ed ancora una volta tocca all’estremo difensore del Cesano rifugiarsi in calcio d’angolo. Il monologo dei padroni di casa continua: al 13’st Podda svetta più in alto di tutti su una palla inattiva battuta da Carrozzini trovando l’ennesima risposta di Castagnoli mentre al 15’st Santini spreca la rete del 3-0 tutto solo davanti al portiere, calciando fuori. L’attaccante della Castelnuovese si rifà poco dopo: ancora Carrozzini protagonista grazie al cross effettuato dalla destra, Santini questa volta fa rimbalzare il pallone che scavalca l’avversario e batte Castagnoli in uscita con uno splendido pallonetto. È il colpo da KO per il Cesano che non avrà più la forza di reagire: grazie a questa vittoria, la Castelnuovese sale a nove punti portandosi alle spalle del Real San Basilio (a punteggio pieno), mentre il Cesano resta a quota tre.

Tabellino

Castelnuovese Calcio

Lobello, Tamburrini, Gregori (27’pt Maccioni), Podda, Pane, Bezzi, Santini (42’st Orazi), Di Marco A. (35’st Ciofani), Marchetti (38’pt Carrozzini), Sansoni (41’st Coronati), Traversari. A disp: Bergonzini, Fasoli, Di Marco V., Ambrosoni. All: Floccari

Cesano

Castagnoli, Bucca, Centioni, Aufiero (16’st Colli Vignatelli), Zhura, Focacciari, Zamparini (8’st Portanova), Petrocchi, De Pace (21’st Croce), Caloiero (6’st Magistro), Crauceno (1’st Di Placido). A disp: Sabatini, Lama, Moretti, Zampilloni. All: Totonelli

Arbitro: sig. Valerio Evangelistella (Civitavecchia)

Marcatori: 42’pt Di Marco (CA), 2’st e 20’st Santini (CA)

Note: ammoniti 1’st Aufiero (CE), 27’st Carrozzini (CA), 32’st Santini (CA).

Rec: 1’pt – 3’st

Luca Pellegrini