Fonte Nuova e Torrita, i danni del maltempo

Alberi caduti e incidenti stradali. Il maltempo fa contare danni nel Nord Est. La protezione civile di Fonte Nuova la scorsa notta, in allerta, è intervenuta per la caduta di un albero sulla via Nomentana, per un secondo in via Monte del Soldato e per un incidente stradale nel parco Trentani, dove hanno prestato assistenza ai carabinieri. Solo all’alba i volontari, dopo aver tagliato e rimosso gli alberi caduti, sono riusciti a mettere in sicurezza le strade. Questa mattina i vigili del fuoco, invece, i vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti a Torrita Tiberina, in via dei Colli, per un albero appena caduto intralciando entrambe le carreggiate.

