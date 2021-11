Fondi per le mamme sole e in difficoltà

Fondi a sostegno della madri single. Anche il Comune di Palombara ricorda che per accedere al contributo regionale bisogna presentare domanda entro il 27 novembre presso gli sportelli dei Servizi Sociali del Comune di residenza. L’importo di 2.500 euro è riservata a donne sole con figli a carico che si trovino in situazione di indigenza dopo la pandemia. I Servizi Sociali – ricorda Lazio Crea – inseriranno i dati nella piattaforma informatica ed allegheranno la documentazione richiesta dall’avviso (domanda di contributo debitamente compilata in ogni sua parte, copia di documento di identità in corso di validità della beneficiaria, eventuale certificazione rilasciata dall’A.S.L. avente ad oggetto la disabilità del figlio/a). Il sito