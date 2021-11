Monterotondo – Screening otorinolaringoiatrico alla fondazione Carlo Ferri

A seguito del grande successo riscontrato con lo “Screening del PAP TEST gratuito”, la Fondazione Carlo Ferri in via Aldo Moro 41, in collaborazione con il Comune di Monterotondo, propone una nuova iniziativa di Screening gratuito, questa volta otorinolaringoiatrico.

Sabato 13 novembre a partire dalle ore 9.00 fino alle 12.00, l’iniiziativa è dedicata ai nuovi pazienti fino ad esaurimento posti disponibili, ogni visita comprenderà un check-up generale più test audiometrico.

Info allo 0690015820, 069092939, 0690019287 –