Regioni a rischio commissariamento

Secondo quanto scritto dall’Ansa che riferisce in basi a fonti proprie, si conferma quanto già era stato ampiamente tematizzato a settembre nel documento presentato al coordinamento Salute della Conferenza delle Regioni. In questa relazione era stato individuato il problema per cui c’era un buco di oltre due miliardi causati dalle spese ulteriori dovete sostenere per l’emergenza Covid. Si tratta di una voragine che per colmare avrebbe bisogno del fondo speciale del Pnrr che doveva essere destinato ad avviare politiche di rinvestimento necessarie per le prospettive della nostra sanità. Senza quelle risorse perché destinate a coprire il buco in bilancio, rischieremo di avere un servizio sanitario che non ha conosciuto l’innovazione. La questione è ancora aperta. Governatori e governo sono in trattativa.

