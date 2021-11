Si chiamava Dragos Catalin Purda l’operaio morto in un tragico incidente sul lavoro ieri mattina a Roma (Leggi qui). Il 41enne era nato in Romania, per la precisione a Râmnicu Vâlcea il 10 febbraio del 1980. Abitava da sette anni a Fonte Nuova, in via Monte Circeo nella frazione di Tor Lupara. Lascia la moglie di cinque anni più grande e un figlio di nove anni.

