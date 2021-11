SANTA LUCIA – Predisposizione allacci in fogna sul collettore fognario in Via Palombarese

Nell’ambito del “Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali”, si procederà all’avvio dei lavori previsti per il prossimo 22 novembre relativamente al rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale di Via Palombarese, a cura di ASTRAL.

In considerazione della particolare circostanza speciale di finanziamento di un’opera pubblica di livello sovracomunale, l’Amministrazione comunale di Fonte Nuova ha richiesto ad Acea Ato 2 SpA, in via eccezionale e relativamente alle domande in attesa di autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura, di poter fare eseguire, ai soggetti proprietari degli immobili, le opere di predisposizione all’allaccio ai relativi pozzetti di Via Palombarese.

A seguito di detta richiesta, Acea Ato 2 SpA ha rilasciato l’autorizzazione a predisporre gli allacci in fogna sul collettore fognario in Via Palombarese.

L’Ente ha dunque predisposto il “Disciplinare per la Presentazione delle Richieste di Apertura Cavo con iter straordinario relative alla viabilità di Via Palombarese”, scaricabile alla fine del presente avviso.

Tutte le domande di apertura cavi dovranno giungere agli uffici comunali complete di tutta la documentazione prevista indicate sul Disciplinare, in modo da permettere agli stessi una rapida chiusura dell’iter istruttorio.

Disciplinare per la presentazione delle richieste di apertura cavo con iter straordinario relative alla viabilità di via Palombarese

Determina Dirigenziale 1111 del 08_11_2021