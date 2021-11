Tivoli – “Buon Natale Mrs Claus” la presentazione del libro in piazza Plebiscito

Domenica 14 novembre, a Tivoli, nella bellissima piazza Plebiscito alle ore 11:00 ci sarà la presentazione del libro “Buon Natale Mrs Claus” . Il libro scritto da Antonietta Iorio cittadina di Tivoli e tradotto in inglese da Chiara B.P. Spuntoni con foto illustrate di Claudia Simonetti, tratta di una storia originale associando alla narrazione un racconto ispirato al natale. Dunque un libro per immergersi nell’atmosfera natalizia ma anche per riflettere sul ruolo delle donne e sul rapporto con gli amici a quattro zampe.

Piccoli spunti di riflessione e grandi emozioni attendono i cittadini domenica a Tivoli