A Villa Borghese domenica la Festa dei piccoli centri

Torna a Villa Borghese la “Festa dei Piccoli Comuni del Lazio”. L’appuntamento è per domenica 14 novembre dalle 9 alle 18, lungo via delle Magnolie. Colori, sapori, suoni, bellezze e tradizioni animeranno il cuore della capitale. Tra i Comuni presenti Vallinfreda, un piccolo borgo di 280 abitanti dell’alta Valle dell’Aniene. L’appuntamento è organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con Legambiente. In foto Rocca Canterano. (A)

