I Gemelli di Guidonia tornano all’Imperiale (da famosi)

I Gemelli di Guidonia, trionfatori a “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, tornano a lavorare in casa: il primo dicembre, alle ore 21, saranno al Teatro Imperiale di Guidonia. Un ritorno per loro, il successo scontato. Nel frattempo restano contesi tra stampa e tv.

In tv

L’altro giorno erano ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, su Rai1 e si sono raccontati: ”Quando ci hanno assegnato il primo posto volevamo piangere”, hanno confessato, ”ma le maschere che ci mettono ostruiscono i canali lacrimali. Diciamo che abbiamo pianto molto internamente. La sera della vittoria non abbiamo dormito, tra emozione per l’esibizione e festeggiamenti per il posto in classifica!”. “Siamo tutti cambiati durante questa esperienza, il programma ci ha fatto crescere e scoprire cose nuove di noi”, hanno aggiunto ancora, “A livello di carriera Dobbiamo molto ai “Neri per caso”, mio padre era un loro fan e ce li ha fatti conoscere musicalmente, li stimiamo molto e siamo in contatto! Il nostro cantante preferito comunque è Pino Daniele, Gino fin da piccolo cercava di imitarlo e ci piace comunque sempre omaggiarlo”.

I Gemelli di Guidonia sono fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino e sono nati tutti e tre a Napoli. Entrano nel mondo della musica con il nome di Effervescenti Naturali per poi diventare Gemelli di Guidonia come ribattezzati a Edicola Fiore di Fiorello. (A)

