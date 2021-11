Famiglia derubata mentre dorme, paura a Guidonia

Risveglio orribile ieri mattina per una famiglia di Pichini di Guidonia: una coppia di professionisti si è resa conto che dei ladri avevano aperto persino i cassetti dei comodini e dell’armadio mentre dormivano nella loro casa, la porzione di una villetta a tre piani. “Forse ci hanno narcotizzato”, hanno spiegato a Tiburno. Ad agire sicuramente una banda esperta che a fine blitz è scappata con la Hyundai Tucson grigia dei proprietari di casa.

COME SONO ENTRATI

I ladri hanno fatto un foro a una finestra del terrazzo, nonostante fosse protetta da una grata, con un gancio hanno aperto la maniglia e poi con dei bastoni e manici di scopa legati con uno scotch (portato da loro) hanno prelevato delle chiavi con cui sono entrati dalla porta principale. Una volta all’interno della casa si sono addentrati fino alla camera da letto, rovistato nei cassetti. Prima di scappare hanno portato via una borsa firmata della proprietaria, una catenina d’oro e l’auto. Fortunatamente non sono entrati nella stanza da letto del figlio, un ragazzo di 17 anni.

DOPO LE TRE DI NOTTE

“E’ successo dopo le tre di notte”, spiega il proprietario di casa, “A quell’ora mi sono affacciato proprio dalla finestra del terrazzo per controllare il gatto. Non escludo l’uso di narcotici, anche se la mattina al risveglio io e mia moglie abbiamo provato solo rabbia e non ci siamo soffermati a capire le nostre condizioni. Non riusciamo a spiegarci diversamente come siano potuti entrare nella nostra stanza, rovistare ovunque senza che noi ci accorgessimo di niente. Io mi sono alzato con a sveglia delle 7 del mattino e ho trovato la casa sotto sopra”.