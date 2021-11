JUNIORES NAZ. – Lo Scalo vola con super-Alivernini! Battuta l’Aprilia

La compagine pontina dimostra di essere squadra vera e di non meritare l’infelice classifica che, per ora, la vede occupare l’ultima casella: i ragazzi di mister Del Grosso mettono in grande difficoltà i padroni di casa, soprattutto nella prima frazione, ma capitombolano su due palle inattive, trasformate in gol per due volte dal difensore centrale rossoblu Alivernini.

Mister Rosini si affida all’ormai consueto 4-3-3: Faraglia tra i pali, difesa a quattro con Pacolini a destra, Bruschi ed Alivernini coppia centrale e capitan Sandini a sinistra. Assente il febbricitante Regni. A centrocampo Castrechini forma la diga davanti la difesa coadiuvato da De Marco e Capuano. Il tridente d’attacco è formato da Serafini, De Martinis e Ottaviani.

Gli ospiti rispondono con un solito 3-5-2: davanti al portiere Salvati agiscono Talamonti, Delli Colli e Valentino. Cecili agisce sulla fascia sinistra, Pomponi sulla destra. In mezzo al campo giocano Coniglio, Bistarelli e capitan Castro leggermente più avanzato. La coppia d’attacco è Saliani – Proia.

Primo Tempo

Inizio di gara che vede un’arrembante Aprilia: dopo neanche 60 secondi Cecili impegna Faraglia, bravo a distendersi sulla sua destra per mettere in angolo la conclusione dal limite dell’area del n°11. La risposta dello Scalo è tutta nella conclusione centrale di Capuano, ma sul cambio di fronte l’Aprilia sfiora la rete del vantaggio: Pomponi trova tutto solo Proia con un lancio millimetrico, il n°9 calcia a botta sicura da distanza ravvicinata ma trova la risposta miracolosa di Faraglia. Dopo il brivido corso, lo Scalo trova il vantaggio: al 15’pt corner dalla sinistra di Serafini, Salvati esce ma si lascia sfuggire la sfera ed Alivernini è il più lesto di tutti ad appoggiare in rete per l’1-0. La compagine pontina accusa il colpo e cinque minuti dopo subisce anche la seconda rete: corner, stavolta dalla destra, sempre di Serafini che questa volta pesca bene Alivernini che svetta su tutti e batte per la seconda volta Salvari con un colpo di testa potente e preciso.

I ragazzi di mister Del Grosso prova a rispondere al 27’pt quando De Marco è costretto ad usare le maniere forti per rimediare ad una palla persa in uscita. Sulla punizione dal limite seguente, Coniglio calcia sul palo del portiere trovando la risposta di Faraglia. L’ultima occasione della prima frazione è ancora di marca ospite: Castro riceve palla al limite dell’area e calcia all’improvviso trovando ancora una volta un Faraglia sugli scudi.

Secondo Tempo

La ripresa è sicuramente meno spettacolare del primo tempo: sale il tasso agonistico e la qualità del gioco ne risente visto che il direttore di gara è costretto ad interrompere il match numerose volte. Mister Del Grosso prova ad alzare il baricentro dei suoi con l’ingresso di Albanese al posto di Valentino, ma la pericolosità dei pontini non aumenta. Dopo venticinque minuti di noia, il Monterotondo si rifà vivo dalle parti di Salvati: sponda di De Martinis per De Marco il quale calcia alto sopra la traversa, pochi secondi dopo ancora De Martinis protagonista con la triangolazione chiusa con il neoentrato Pesce, la conclusione del n°9 però pecca di precisione e finisce sopra la traversa. L’Aprilia torna pericolosa al 32’st con Talamonti pescato bene dalla punizione di Albanese, il colpo di testa del difensore finisce però tra le braccia di Faraglia. Il match si riapre a otto minuti dalla fine: Proia si incunea in area e viene atterrato da più avversari. Il direttore di gara indica il dischetto: è calcio di rigore. Dagli 11 metri Albanese calcia centrale e spiazza Faraglia. Il finale di gara si accende, sale il clima sia in campo che sugli spalti ma le occasioni scarseggiano. I padroni di casa rischiano solo al 49’st quando uno svarione di Bruschi libera Castro il quale però calcia centrale.

Finisce 2-1 per il Real Monterotondo Scalo, che grazie a questa vittoria sale a 10 punti in classifica. Rimane ferma a quota 1 un’ottima Aprilia.

Tabellino: Real Monterotondo Scalo – Aprilia 2-1 (2-0 p.t.)

Real Monterotondo Scalo

Faraglia, Pacolini, Sandini ©, Serafini (24’st Tonelli), Bruschi, Alivernini, Ottaviani (34’st Okhouret), De Marco (26’st Festa Gallo), De Martinis (45’st Guida), Castrechini, Capuano (16’st Pesce). A disp: Ursini, Greggi, Valenti, Pozzi. All: Rosini

Aprilia Calcio

Salvati, Talamonti, Delli Colli, Coniglio, Valentino (7’st Albanese), Bistarelli (29’st Faetti), Pomponi, Castro ©, Saliani (19’st Attinase), Proia, Cecili (20’st Iuliano). A disp: Ambroggi, Linari, Oliviero, Gigante, Fiumi. All: Del Grosso.

Arbitro: sig. Andrea Santilli (Rieti), assistenti: sig. Francesco De Palma (Tivoli), sig. Nico Valenti (Tivoli)

Marcatori: 15’pt e 20’pt Alivernini (RM), 37’st rig. Albanese (AP)

Note: ammoniti 18’pt Serafini (RM), 27’pt De Marco (RM), 5’st Castrechini (RM), 33’st Festa Gallo (RM).

Rec: 0’pt – 5’st

Luca Pellegrini