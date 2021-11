Eccellenza – Tivoli, 10 su 10 e +8 sulla seconda. Vincono anche Sant’Angelo e Villalba

Con la vittoria per 3-1 ai danni del Centro Sportivo Primavera, firmata da Ferrari, Esposito e De Marco, che non hanno fatto rimpiangere l’infortunato bomber Danieli, la Tivoli Calcio 1919 porta a casa la decima vittoria su dieci partite di campionato. Un percorso strepitoso quello della banda Pascucci, finora indomabile. La sconfitta dell’Anzio permette tra l’altro ai tiburtini di allungare in vetta a +8 sulla seconda. Un margine senza dubbio abissale a questo punto della stagione. Vittorie importanti anche per Sant’Angelo Romano, che batte il Riano per 2-0 e per il Villalba Ocres Moca, che tra le mura amiche batte il Cantalice per 3-1.

di Valerio De Benedetti