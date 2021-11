SERIE D – Finalmente Scalo! Tris interno per l’Atletico uri.

Di seguito cronaca e tabellini del match disputatosi allo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo.

La prima volta non si scorda mai: ed anche se ci sono volute ben dieci partite di campionato, il primo successo del Real Monterotondo Scalo riaccende gli entusiasmi del popolo eretino. I rossoblu sono ancora all’ultimo posto, a pari punti con l’Insieme Formia, ma adesso le altre sono molto più vicine.

Mister Paris si affida ancora al suo 3-5-2: Proietti Gaffi tra i pali, difesa a tre con capitan Albanesi, Pasqui ed Esposito, i due under Marino e Carosi sugli esterni, Mattei e Riccucci in mezzo al campo con Baldassi ad agire leggermente più avanzato dietro le due punte Tilli e Capuano (all’esordio da titolare).

Risponde l’Atletico Uri di mister Paba con Pittalis tra i pali, difesa a quattro con Ravot a destra, Incerti e Jah coppia centrale e capitan Olmetto a sinistra. Centrocampo a tre con Loru, Piga e Pinna. Scanu ad agire dietro le punte Altolaguirre e Bah.

Spalti gremiti, come sempre, quelli dell’Ottavio Pierangeli: oltre ad un buon numero di tifosi del Real Monterotondo Scalo, da segnalare anche una trentina di tifosi arrivati dalla Sardegna. In totale circa 200 spettatori.

Primo Tempo

Match molto combattuto fin dai primi minuti di gioco: si lotta molto soprattutto in mezzo al campo. La prima occasione è di marca ospite e capita sui piedi di Bah che avanza in progressione e calcia potente senza inquadrare la porta. Il Real Monterotondo Scalo risponde al 16’pt con la punizione ben calciata dalla destra da parte di Riccucci che trova Esposito il quale però, disturbato dal difensore, non riesce a colpire in maniera pulita la sfera. I padroni di casa sono pericolosi anche al 26’pt: sventagliata precisa di Baldassi sui piedi di Tilli, bravo a prendersi il fondo ed a mettere in mezzo un pallone invitante per Capuano che manda alto a pochi passi dalla porta. Il gol arriva poco dopo la mezz’ora e porta la firma di due tra i migliori in campo di giornata: lancio lungo millimetrico di Riccucci che spalanca la porta a Baldassi, il quale controlla perfettamente e batte Pittalis in uscita. Dopo la rete del vantaggio i padroni di casa continuano a macinare gioco sfiorando il raddoppio al 42’pt con Marino, fermato sul più bello da un perentorio intervento in scivolata. All’ultimo secondo del primo tempo però i tifosi corrono un brivido lungo la schiena quando il cross di Ravot viene deviato proprio da Marino e rischia di finire alle spalle di Proietti Gaffi. Il pallone sorvola la riga di porta e termina fuori. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Il Real Monterotondo Scalo rientra decisamente meglio dagli spogliatoi e chiude la partita nei primi minuti: al 5’st Capuano riceve palla ai venti metri e calcia, Pittalis la lascia lì ed è un gioco da ragazzi per Tilli spingerla in rete per il gol che vale il 2-0. L’Atletico Uri non è ancora rientrato mentalmente in campo ed un minuto dopo subisce anche la terza rete: azione manovrata ancora dai padroni di casa che arriva sui piedi di Tilli, il n°7 si prende il fondo del campo e mette un cioccolatino per Capuano che batte Pittalis con una conclusione dall’interno dell’area di rigore. I ragazzi di mister Paris adesso si limitano a gestire ma rischiano di vedere il match riaperto quando Jah pesca Calaresu tutto solo, il quale lascia partire un tiro molto potente che rimbalza prima sulla parte interna della traversa e poi sulla riga. Dopo il pericolo corso in campo, lo Scalo rischia di fare harakiri con i cambi: l’ingresso previsto era quello di Sansotta in luogo di Marino ma così facendo non sarebbero state rispettate le regole riguardo gli under in campo (fatto che avrebbe portato alla sconfitta a tavolino). Fortunatamente mister Paris ed il suo staff riescono a sventare appena in tempo la “minaccia”. Per il resto del match, l’Atletico Uri si sbilancia in avanti ma più che creare occasioni, concede ampi spazi agli avversari che sfiorano il 4-0 prima con la conclusione di Tilli, respinta da Pittalis, poi con il lancio di Albanesi per Zambrini che è libero di involarsi verso la porta ma poco freddo nell’uno contro uno. Nei minuti di recupero, lo Scalo rischia di vedere scivolare via il primo clean sheet della stagione ma Proietti Gaffi è miracoloso sul colpo di testa dell’italo-argentino Altolaguirre.

Tabellino

Real Monterotondo Scalo – Atletico Uri 3-0 (1-0 p.t)

Real Monterotondo Scalo

Proietti Gaffi, Albanesi (C), Esposito, Pasqui, Carosi, Marino (30’st Zambrini), Tilli (39’st Sansotta), Riccucci, Baldassi (25’st Calisto), Capuano (15’st Sganga), Mattei. A disp: Grussu, Saccuti, Agaci, Lalli, Bornivelli. All: Paris

Atletico Uri

Pittalis, Ravot, Olmetto, Incerti, Pinna (1’st Brizzi), Jah, Loru (22’st Delizos), Piga, Altolaguirre, Scanu, Bah (1’st Calaresu). A disp: Arigolas, Campus, Stechina, Carboni, Di Paolo. All: Paba.

Arbitro: sig. Davide Matina (Palermo); Assistenti: sig. Andrea Raimo (Empoli), sig. Roberto Meraviglia (Pistoia).

Marcatori: 32’pt Baldassi (RM), 5’st Tilli (RM), 6’st Capuano (RM).

Note: 39’pt Esposito (RM), 10’st Pasqui (RM), 21’st Loru (AU), 36’st Zambrini (RM).

Rec: 1’pt – 4’st