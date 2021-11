Eccellenza – Giornata da incorniciare: Tivoli fa 11 su 11, Villalba e Sant’Angelo di misura

Una gara senza storie. La Tivoli Calcio 1919 prosegue inarrestabile la sua corsa (11 vittorie in 11 partite) battendo per 4-0 all’Olindo Galli la Pro Calcio Tor Sapienza. Una sfida a senso unico, sbloccata da De Costanzo, e chiusa dalla doppietta di Ferrari e la rete di De Marco. I tiburtini rimangono saldi in testa a +8 sull’Anzio, secondo in classifica. Vincono anche il Villalba, che batte il Riano grazie alla rete del solito Regis, e il Sant’Angelo Romano, trascinato da Brighi contro il Falaschelavinio (seconda vittoria consecutiva). Due vittorie senza dubbio fondamentali per la classifica, che ora sorride sicuramente di più.

di Valerio De Benedetti