GUIDONIA – Natale, con 46 mila euro si illumina la città

Guidonia Montecelio addobbata a festa per il Natale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che lunedì 29 novembre ha ufficializzato l’assegnazione dell’appalto per la fornitura e la posa in opera delle tradizionali luminarie.

Ad aggiudicarselo è stata la ditta individuale “Lauri Donato (Spettacolissimo)” di Anzio, l’unica ad aver presentato l’offerta economica rispetto alle altre 12 ditte specializzate alle quali l’amministrazione aveva richiesto un preventivo.

Tra le altre 12 la Società “Metalux Srl” ha comunicato di non avere interesse rispetto alla manifestazione di interesse avviata dall’Ente, mentre la “Idroservice Luminare” ha risposto di non poter fornire, in questo periodo, luminarie natalizie ma solo sole piste del ghiaccio.

Secondo la determina di affidamento firmata dal dirigente alla Cultura Carola Pasquali, già nel 2020 la ditta individuale “Lauri Donato (Spettacolissimo)” si era aggiudicata la fornitura del servizio ed è stata invitata alla nuova gara “sia per il particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione derivante dalla precedente fornitura – in termini di materiali forniti e di servizio reso -, sia in ragione del peculiare oggetto della fornitura richiesta e delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, che già negli anni precedenti hanno visto interessati pochissimi operatore”.

Stavolta l’impresa installerà le luminarie ad un importo complessivo di 46.360 euro IVA inclusa sulle seguenti strade del territorio comunale, per un totale di circa 8,2 chilometri.

Le strade interessate sono:

• GUIDONIA

– via Roma circa 1,7 Km;

• COLLE FIORITO

– via dei Girasoli circa 400 mt

via delle Viole circa 110 mt.

– area tra via Rosata e via delle Viole, intitolata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

• VILLALBA

– Corso Italia circa 400 mt;

• MONTECELIO

piazza San Giovanni,

via Servio Tullio e via Nuova circa 500 mt.;

• COLLEVERDE

via Monte Bianco circa 700 mt;

• VILLANOVA

– via Maremmana circa 1,4 Km;

• MARCO SIMONE circa 750 mt,

• SETTEVILLE circa 700 mt;

• LA BOTTE

– circa 450 mt via Colle Nocello

– Piazza San Luigi Gonzaga

• ALBUCCIONE

– piazza centrale (Palmiro Togliatti) circa 450 mt.

• PICHINI

– via Tiziano circa 300 mt

– via Bernini circa 300 mt.;

Altri soggetti luminosi saranno installati in piazza Matteotti.