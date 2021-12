MUAY THAI – Cinque ragazzi del Team Colonnese volano a Bangkok per i Mondiali

Il Team Colonnese si tinge di azzurro. Sono infatti ben cinque gli atleti che sono stati convocati dalla nazionale italiana di Muay Thai FederKombat (unica federazione riconosciuta dal Coni e dal Cio). Si tratta di Lorenzo Rossetti, Alein Iannone, Giordano Stella, Giuseppe Di Serio e infine Angelica Canciani, tutti campioni italiani in carica nella propria categoria di riferimento. I cinque ragazzi partiranno alla volta di Bangkok per i Mondiali venerdì, mentre le competizioni cominceranno domenica 5 dicembre e si protrarranno fino all’11 dicembre. Un traguardo difficile da eguagliare, i ragazzi sono infatti distribuiti per 3 categorie: senior (Rossetti Lorenzo e Iannone Alein), junior (Stella Giordano) e youth (Di Serio Giuseppe e Canciani Angelica). Tutti e cinque potranno contare sul supporto del loro tecnico Gianluca Colonnese, che è anche coach della nazionale italiana e in virtù di questo li accompagnerà in questa avventura.

Lorenzo Rossetti 63,5kg senior

Alein Iannone 71kg senior

Giordano Stella 60kg junior

Giuseppe Di serio 63,5kg junior

Angelica Canciani 57kg junior

di Valerio De Benedetti