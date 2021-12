XXXIX edizione di “Primo Piano sull’Autore – Festival Pianeta Donna”

vicenda di un giovane immigrato della Costa d’Avorio in Sicilia; “Preludio” di Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari, omaggio alle donne vittime di femminicidio, con Isabella Rossellini, Alessandro Haber, Franco Nero, Alessio Boni, Anna Kanakis, Daniela Giordano, Corinne Clery, Serena Grandi, Demetra Hampton; “The religion show” di Giulia Gaj, “incontro” fra tre giovani di religioni diverse: cristiana, musulmana ed ebraica, sullo sfondo della Capitale; “Sofia” di Rebecca Grace Molino, su una ragazza che ha la passione per il pianoforte e vuol trasformare il suo sogno in realtà; “Ylenia la gatta” di Virginia Barrett, storia surreale di una donna in crisi col partner. Inoltre i videoclip musicali diretti da Miriam Rizzo delle canzoni “Il compleanno” di Nino D’Angelo e “La rotta degli Alisei” di Sergio Cammariere. Anche quest’anno una

Il XXXIX° “Primo Piano sull’Autore – Festival Pianeta Donna”, con il responsabile Ufficio Stampa, Promozione e Comunicazione Gianluca Nardulli, e la Segretaria organizzativa Rosella Piergentili, è un’iniziativa promossa da AmaRcorD Associazione Culturale e realizzata con il contributo e patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MIC. Si ringrazia l’Istituto Luce Cinecittà e Cinecittà Si Mostra Shows Off; sono in partnership con il Festival il SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Centro Sperimentale di Cinematografia e CSC – Cineteca Nazionale, Cineteca Lucana, CSC – Centro Studi Cinematografici, Mediterranea Productions, Pierfrancesco Campanella, la CineGatti Cinema, RomArtEventi. La serata di Premiazione dei vincitori di questa XXXIX edizione, il cui progetto grafico è firmato da Daniela Norando, si terrà il prossimo 20 Gennaio, alla Casa del Cinema, ed annovererà finestre per la consegna dei riconoscimenti ai vincitori, nelle varie categorie, delle opere in Concorso, per l’assegnazione dei Premi Domenico Meccoli – ScriverediCinema e dei Premi Carlo Tagliabue; ci sarà spazio per un “Convegno di studi” per confrontarsi sui tanti argomenti topici trattati e suggeriti dalla linea tematica del Festival e dai titoli presentati, nonché per l’Omaggio a Barbara Bouchet, con la proiezione di “Per le antiche scale” di Mauro Bolognini, con la stessa Bouchet (presente alla serata). “Primo Piano sull’Autore – Festival Pianeta Donna” invita il suo pubblico a continuare a seguirlo sia frequentando la sala che sul sito www.primopianoamarcord.it, e sui social ufficiali, su Facebook