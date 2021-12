GUIDONIA – Natale, 15 mila euro di contributi alle associazioni

Stanziati dal Comune di Guidonia Montecelio 14 mila 925 euro per gli eventi culturali da svolgersi nel periodo natalizio.

Lo ha deciso martedì 7 dicembre la giunta giallo-rossa del sindaco Michel Barbet con la delibera numero 120 attraverso la quale ha approvato il programma delle iniziative nei diversi quartieri della città.

Dell’importo stanziato, 5 mila euro – il massimo del budget possibile – vengono destinati alla Pro Loco Colleverde per una festa di Natale e mercatini, con l’allestimento di un presepe luminoso, animazione e musiche: la somma è finalizzata all’acquisto di servizi di intrattenimento.

Altri 2.350 sono stati assegnati con lo stesso obiettivo all’Associazione Commercianti di Villalba per un progetto da realizzare con il supporto dell’Associazione “RiCrea Insieme per il territorio” denominato “E’ Natale a Villalba”, che prevede una serie di appuntamenti di carattere ludico, attrazioni per bambini, mercatino dell’artigianato ed altre attività ricreative.

Alla Associazione Pro Setteville vengono assegnati 1.200 euro per la realizzazione di una serie di appuntamenti, quali presepe vivente, mercatini natalizi, festa della befana, presso il campo di calcio di Setteville.

Alla Onlus per disabili Centro Maria Gargani di Villalba vanno 1.500 euro per la realizzazione di un presepe vivente nel parco pubblico Paolo Di Nella.

Per il “Comitato di scopo Commercianti del Monumento” 500 euro per addobbare e realizzare un mercatino di Natale nella zona commerciale di Guidonia Centrointorno al “monumento al Generale Guidoni”.

Altri 875 euro vanno all’Associazione culturale musicale Uniti per la musica per un concerto di Natale.

La giunta ha deciso di destinare 500 euro a ciascuna delle sette Associazioni bandistiche del territorio per un totale di 3.500 euro per l’esecuzione di diversi concerti all’aperto in piazza Matteotti, anche con pochi elementi.

La giunta Barbet ha inoltre concesso un contributo di 4.500 euro alla Pro Loco di Montecelio per la realizzazione di un programma di iniziative nel borgo medievale denominato “Natale a Montecelio”.

Condividi l'articolo: